اليوم السابع
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الشرطة تنقذ مسنة محتجزة داخل شقتها بالجيزة

السبت، 30 مايو 2020 12:05 م
الشرطة تنقذ مسنة محتجزة داخل شقتها بالجيزة جانب من عملية انقاذ المسنة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الأجهزة الأمنية فى إنقاذ سيدة مُسنة لإحتجازها داخل شقتها بالجيزة، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تلقت غرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الجيزة) اتصالا بغلق باب شقة بعقار بالطابق الثانى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية واحتجاز إحدى السيدات (مُسنة) بداخلها.

على الفور، وجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بانتقال قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنه وإخراجها بإستخدام السلالم اليدوية من البلكونة، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

وتولى وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.

 

 

 


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