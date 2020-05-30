السلطات البلجيكية تسمح بالزيارت العائلية خارج الحدود

كتب : أحمد علوى

سمحت السلطات البلجيكية اليوم السبت للأشخاص الذين يعيشون في بلجيكا بزيارة أفراد العائلة الذين يعيشون في إحدى الدول المجاورة، وفقاً لما أعلنه وزير الداخلة البلجيكى بيتر دو كريم.

وأكد وزير الداخلية ،أن البلجيكيين والمقيمين في بلجيكا سيتمكنون الآن من زيارة أسرهم في هولندا وألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا.

وسيتمكن أولئك الذين يرغبون في زيارة الأسرة التي تعيش في المملكة المتحدة (انجلترا) من القيام بذلك عن طريق خدمة قطار يوروستار السريع من بروكسل إلى لندن.

وبالمثل ، سيتمكن البلجيكيون المقيمون في إحدى الدول المجاورة لنا من زيارة العائلة التي تعيش هنا في بلجيكا.

وقال دي كريم "يجب أن تكون قادرًا على إثبات أنها زيارة عائلية وأن لديك رابطًا يمكن التحقق منه لأولئك الذين تزورهم".

في الوقت الحالي ، لا تزال الزيارات إلى الأصدقاء الذين يعيشون في الدول المجاورة محظورة على الأقل.

أثناء زيارتك للعائلة في الخارج ، سيسمح لك بالتسوق معهم إذا كان ذلك ضروريًا للغاية. ومع ذلك ، لا يسمح بالخروج في رحلة يوم معهم.

وأضاف دي كريم، "نحن نعتمد على الفطرة السليمة لدى الناس ،وهذا يعني أنه يجب أن تبقي الزيارة قصيرة قدر الإمكان وأن يحافظوا على التباعد الإجتماعى."