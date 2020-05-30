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الحكومة: استكمال 5 مشروعات طرق قومية أبرزها "الدائرى الإقليمى" 2020/2021

السبت، 30 مايو 2020 06:00 ص
الحكومة: استكمال 5 مشروعات طرق قومية أبرزها "الدائرى الإقليمى" 2020/2021 مشروعات الطرق القومية
كتبت : نورا فخرى

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وضعت الحكومة خطة متكاملة لتطوير شبكة النقل على مستوى الجمهورية، سواء برفع كفاءة الطرق الحالية أو إنشاء أخرى جديدة، والتي استعرضت خطتها خلال العام المالي الجديد 2020/2021، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشأن مشروعات الطرق القومية ومنها ما يخدم العاصمة الإدارية الجديدة ويربطها بالمحافظات، وكذلك الطرق الأستراتيجية بسيناء، لاسيما لإنعكاستها في دفع المشروعات التنموية والاستثمارية.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات الخاصة بشبكة الطرق وفي مقدمتها  استهداف استكمال المرحلة الأولي من شبكة الطرق القومية بعدد 5 مشروعات بطول 196.5 كم وتشمل الأتي :
 
1-   القطاع الرابع والخامس من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق بنها / الاسكندرية بطول 38 كم.
 
2-  طريق جنوب الفيوم / الواحات بطول 125 كم.
 
3-  القطاع الثالث (أ،ب) من الطرق الدائري الإقليمي ( طريق بلبيس / بنها / الباجور) بطول 33.5 كم.
 
 
جدير بالذكر بالذكر أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.
 

مجلس النواب

الطرق

النقل والمواصلات

الطرق القومية

الدائرى الاقليمي

اليوم السابع بلس

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