"الجيزة": سحب تراخيص سيارات الأجرة حال عدم ارتداء قائدها أو ركابها الكمامة

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقين فيها بأرتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون أرتداء الكمامات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور بأستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار أرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية ، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها .

وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مؤكداً على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصاً على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد .

ودعا راشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بارتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة .

وفى السياق ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات،أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك،أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تجاوز 4 ألاف جنيه وفقا للقرار وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " .

واشار المحافظ أنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والاحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن مشددا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والأحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى و معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الالى فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 .

كما جدد المحافظ مناشدته للمواطنين الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم تجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.