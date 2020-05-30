البدء فى نقل حلقة السمك بالزقازيق لسوق مشتول الحضارى

الشرقية - إيمان مهنى

فعلت محافظة الشرقية، خطة القضاء على الأسواق العشوائية، و نقلها للبديل بالسوق الحضارى فى طريق مشتول الذى تم تزويده بالخدمات، حيث جارى الإعداد لنقل حلقة السمك و سويقة كوبرى أبو عميره إليها.

و أكد نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، أن سوق مشتول الجديد تقيمه المحافظة ليكون بديلًا للأسواق العشوائية الموجودة تحت الكوبرى الجديد وحلقه السمك، والتى يطلق عليها سوق الحلقة والتى يمثل وجودها خطر كبير نتيجة التجمعات للمواطنين.

وطالب المحافظ القائمين على نقل السوق بسرعة الانتهاء من المشروع لسرعة نقل قاطنى السوق القديم والقضاء نهائيًا على العشوائية الموجودة به، حيث أن السوق الجديد لا يبعد إلا حوالى كيلو عن الموقع القديم.

كما تم تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه، كما سيتم إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة و نقطة إطفاء وإدارة للتشغيل والصيانة ونشر كاميرات مراقبة.

كان رؤساء المدن و المراكز بمحافظة الشرقية، شنوا حملات مكبرة على مواقف السيارات وهم 27 موقف و الطرق و المنشآت العامة، لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة، بالالتزام بارتداء الكمامات و توقيع غرامات على المخالفين .

ترأس نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة تفعيلا للقرارات الوقائية التى تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على سلامة وصحة المواطن والأجهزة التنفيذية، لمتابعة تطبيق قرارات الحكومة بموقف الأحرار بإشراف نائب رئيس المدينة المحاسب خالد أمين جمعة ورجال الإشغالات.

و قام اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس المركز وبرفقته عبادة محمد عبادة نائب رئيس المركز وأشرف فتحى مدير إدارة تحسين البيئة و خالد عبد الحليم مدير إدارة مواقف فاقوس، بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وشن حملة نظافة مكثفة بالموقف الرئيسى للمدينة ومجمع المواقف، تبعها حملة مكثفة للتطهير والتعقيم بالموقف شملت ( السيارات واتوبيسات النقل العام قبل صعود الركاب على متنها وبعد المغادرة - المبانى الإدارية - ساحات الانتظار - الحمامات وغيرها ) ، متابعة السائقين والركاب للتأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية مع التنبيه بعدم مخالفة القرار ، وناشد السائقين والركاب بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المختلفة وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع التنبيه بعدم مخالفة القرار .

وقام اللواء سامى علام رئيس مجلس مدينة بلبيس والمهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس المدينة تعقيم وتطهير المواقف فى أول يوم لاستئناف العمل بها بعد تطبيق فتره الحظر .