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الأزهر يلزم العاملين والزائرين بارتداء الكمامات فى كافة قطاعاته

السبت، 30 مايو 2020 10:23 ص
الأزهر يلزم العاملين والزائرين بارتداء الكمامات فى كافة قطاعاته مشيخة الازهر الشريف
كتب لؤى على

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أصدر الأزهر الشريف تنبيهات مهمة لجميع العاملين بمختلف قطاعاته، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على النحو الآتى:

ممنوع دخول أي موظف دون ارتداء الكمامة الخاصة به.

ممنوع دخول أي زائر إلى المنشآت التابعة للأزهر إلا للضرورة القصوى مع ارتدائه أدوات الوقاية الخاصة به.

يمنع المصافحة بالأيدى والمعانقة فى السلام. يمنع التجمعات فى المكاتب والطرقات وأماكن الانتظار.

 استخدام أدواتك فى العمل مثل القلم ويعد هذا استخداما شخصيا لا تعطيه لأحد.

 التعاون مع تعليمات مسئول الأمن والسلامة واتبع التوجيهات والإرشادات المعمول بها داخل المنشأة.


مشيخة الازهر الشريف

الازهر الشريف

اخبار مصر

فيروس كورونا

كمامة

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