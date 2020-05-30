اعترافات عصابة سرقة المواطنين فى شبرا: استغلينا أطفال الشوارع مقابل إيوائهم

كتب عبد الله محمود

أدلى عناصر تشكيل عصابى متهم باستغلال الأطفال "الأحداث" ، فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بمنطقة شبرا مصر، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر ابو غنيمه، المحامى العام الأول للنيابات، حيث كشف المتهمين أنهم يقوموا باستقطاب ضحاياهم من أطفال الشوارع الأقل من 15 عاما، لاستغلالهم فى أعمال خارجة عن القانون .

وأضاف المتهمين، فى أقوالهم خلال تحقيقات النيابة العامة معهم، أنهم هم من قام بتعليم ضحاياهم من الأطفال الذين يستغلونهم، بأعمال السرقة والنشل .

وأوضح المتهمين أنهم هم من يقوم بالتحصيل على كافة المسروقات التى يقوم أفراد التشكيل العصابى، المكون من الأطفال الذين يجندونهم للعمل فى مجال السرقة، وأنهم من يعطيهم مصروفهم، بينما يقوم بأخذ ما تبقى لهم مقابل ايوائهم عندهم فى أحد المساكن.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط (3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى) عقب قيامهم بسرقة (جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من (عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية")، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى ارتكاب حوادث السرقة لصالحهما.

واعترفا باستغلال الثلاث أطفال فى ارتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان اخفائها، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات .