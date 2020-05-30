اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية للبت فى إعادة إغلاق المدارس من جديد

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت هيئة إذاعة البث الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم جلسة طارئة يقرر في ختامها إعادة اغلاق الجهاز التعليمي من عدمه ، إثر ارتفاع وتيرة الاصابات بفيروس كورونا من جديد، حيث بلغت حصيلة الإصابات اليومية بالوباء في إسرائيل خلال 24 ساعة الماضية 113 حالة .

وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن الفيروس رصد في 34 مدرسة وروضة أطفال اغلق نصفها، كما وصل عدد الطلاب والمعلمين الذين خضعوا لحجر صحي إلى 485 شخص.

وتتوقع إسرائيل موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد أكثر شراسة، عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية عودة الحياة إلى طبيعتها، وحذر المدير العام في وزارة الصحة، موشيه بار سيمان توف من الموجة الثانية من وباء كورونا في إسرائيل، بالنظر إلى التساهل في تطبيق التدابير الصحية وتجدد عدد حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية.