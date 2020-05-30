إنشاء أربعة موزعات كهرباء جهد متوسط بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، أنه جارى إنشاء عدد 4 موزعات كهرباء ذات الجهد المتوسط بمراكز " الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم " ، بتكلفه مالية 175 مليون جنيه ، ومن المقرر أن تدخل تلك المشروعات الخدمة خلال العام الجاري .

وأضاف رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، أنه جارى إنشاء موزعى كهرباء " ارض المحلج - الاوقاف " ، بمدينه الزقازيق بتكلفه 85 مليون جنيه وموزع كهرباء منشأه صهبره بمركز ديرب نجم بتكلفه 45 مليون جنيه ، وموزع كهرباء سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفه 45 مليون ، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة، لافتا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء عدد 5 موزعات للجهد المتوسط شملت « موزعى الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق - وموزع السدس بمركز الابراهيمية - وموزع حانوت بمركز كفر صقر - وموزع احمد حلمى بمركز فاقوس » بإجمالى تكلفة مالية 220 مليون جنيه بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة .

أشار إلى أن تلك المشروعات تساعد على تأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من عدم استقرار التيار الكهربائى والإنقطاع المتكرر مشدداً على ضروره الإلتزام بساعات حظر التجوال المقرره واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

وكان شكل محافظ الشرقية ، لجان لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بكل قطاع خدمى بمراكز ومدن المحافظه والتأكد من إلتزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية العمال وتوفير بيئة عمل آمنة لهم لحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ، مؤكداً أنه فى حالة إخلال الشركات المنفذة لتطبيق الإجراءات الإحترازية سيتم خصم 1 % من قيمة التعاقد ، يخصص لدعم صندوق تحيا مصر لمواجهة جائحة كورونا .

كلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمرور الميدانى على المشروعات الجارى تنفيذها بكل قطاع خدمى لمتابعة مدى إلتزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بتطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية العمال بإلزامهم إرتداء الكمامات والقفازات الواقية و توفير سبل الحماية والرعاية الصحية لهم خاصة وأنهم يعملون فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد و إعداد تقرير يومى للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.



وموزع كهرباء بمركز كفر صقر