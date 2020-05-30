اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء أربعة موزعات كهرباء جهد متوسط بالشرقية

السبت، 30 مايو 2020 12:29 م
إنشاء أربعة موزعات كهرباء جهد متوسط بالشرقية محولات الكهرباء
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، أنه جارى إنشاء عدد 4 موزعات كهرباء ذات الجهد المتوسط بمراكز " الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم " ، بتكلفه مالية 175 مليون جنيه ، ومن المقرر أن تدخل تلك المشروعات الخدمة خلال العام الجاري .

وأضاف رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، أنه جارى إنشاء موزعى كهرباء " ارض المحلج - الاوقاف " ، بمدينه الزقازيق بتكلفه 85 مليون جنيه وموزع كهرباء منشأه صهبره بمركز ديرب نجم بتكلفه 45 مليون جنيه ، وموزع كهرباء سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفه 45 مليون ، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة، لافتا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء عدد 5 موزعات للجهد المتوسط شملت « موزعى الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق - وموزع السدس بمركز الابراهيمية - وموزع حانوت بمركز كفر صقر - وموزع احمد حلمى بمركز فاقوس » بإجمالى تكلفة مالية 220 مليون جنيه بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة .

أشار إلى أن تلك المشروعات تساعد على تأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من عدم استقرار التيار الكهربائى والإنقطاع المتكرر مشدداً على ضروره الإلتزام بساعات حظر التجوال المقرره واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

وكان شكل محافظ الشرقية ، لجان لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بكل قطاع خدمى بمراكز ومدن المحافظه والتأكد من إلتزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية العمال وتوفير بيئة عمل آمنة لهم لحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ، مؤكداً أنه فى حالة إخلال الشركات المنفذة لتطبيق الإجراءات الإحترازية سيتم خصم 1 % من قيمة التعاقد ، يخصص لدعم صندوق تحيا مصر لمواجهة جائحة كورونا .

كلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمرور الميدانى على المشروعات الجارى تنفيذها بكل قطاع خدمى لمتابعة مدى إلتزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بتطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية العمال بإلزامهم إرتداء الكمامات والقفازات الواقية و توفير سبل الحماية والرعاية الصحية لهم خاصة وأنهم يعملون فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد و إعداد تقرير يومى للعرض على المحافظ لإتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

وموزع حانوت بمركز كفر صقر 1
وموزع كهرباء بمركز كفر صقر 

 

وموزع حانوت بمركز كفر صقر 2
وموزع كهرباء بمركز كفر صقر 

 

 

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

مشروعات الخدمية بالشرقية

اخبار مصر

مولدات كهرباء

محافظ الشرقية

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

تقرير الصحة النفسية عن مكالمات كورونا يكشف: 50% منها من محافظة القاهرة.. والسيدات الأكثر احتياجا للدعم النفسى بنسبة 60%.. القلق والاكتئاب يسيطران على المتصلين.. و34% استعلموا عن الخدمات النفسية و65% طلبوها

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ غدا مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان تعلن أسماء الفائزين بوحدات الإعلان الـ 12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

الأرصاد تحذر: موجة حارة من الإثنين حتى الأربعاء والحرارة تصل لـ 40 درجة

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

مقتل شخص بعد إطلاق نار من سيارة مدنية على متظاهرين فى ديترويت الأمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة