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إصابة شرطيين أثناء القبض على شقيقين هاربين من جريمة قتل فى الموسكى

السبت، 30 مايو 2020 12:25 م
إصابة شرطيين أثناء القبض على شقيقين هاربين من جريمة قتل فى الموسكى متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط شقيقين بمنطقة الموسكى هاربان من جريمة قتل بمحافظة أسيوط ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة ، وردت معلومات تُفيد تردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء، وبإستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههما ، نتج عنها إصابة إثنين من رجال الشرطة، وعقب ذلك قام شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية فى الهواء لتمكينهما من الهرب.

 

وبتتبع خط سير هروب المتهمان تم ضبطهما وتبين أنهما كلٍ من، تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وأصل بلدته مركز الفتح بمحافظة أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير"، وبحوزته (طبنجة "مرخصة له"و13 طلقة لذات العيار)، و"شقيق الأول"شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان، وعُثر بمحل الواقعة على 2 ظرف فارغ لذات العيار.

 

وبمواجهتهما أقرا بسابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين آخرين بأصل بلدتهما مركز الفتح / أسيوط ، منذ حوالى خمسة أيام نتج عنها وفاة أحد الأشخاص، قاما على إثرها بترك بلدتهما والإختباء داخل المحل ملكهما خشية الثأر منهما، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى، فقاما بالعودة إلى المحل للاختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ظناً منه أنهما من ذوى أهلية المتوفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.


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