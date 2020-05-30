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أهالى سنهوت بالشرقية يقيمون فرحا شعبيا والشرطة تفضه

السبت، 30 مايو 2020 02:30 ص
أهالى سنهوت بالشرقية يقيمون فرحا شعبيا والشرطة تفضه فض فرح بسنهوت
الشرقية - إيمان مهنى

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ترأس حسنى الحاجرى  رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية ،  ونائب رئيس المركز وعدداً من موظفى رئاسة المركز وقوة  شرطة المركز ، حملة لفض  حفل زفاف مقام بالشارع العام بجوار مدرسة أم ربيع بقرية سنهوت فى ظل غياب الوعى لدى المواطنين بمدى خطورة التزاحم فى انتشار وتفشى الفيروس بين المواطنين .

ويشار إن القرية شهدت حالتي وفاة بفيروس كورونا  وعدد من الإصابات خلال الفترة الماضية.

كانت صدرت تعليمات بمنع  التجمعات و حفلات الزفاف أو  تنظيم و أقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الازمة  وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 أكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك.

 والتنبيه على أصحاب المحال العامة من  المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من  الساعة الـ 8 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور، ويسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.                

أكدت محافظة الشرقية، علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .


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