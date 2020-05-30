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أنباء عن ترشيح شريف فاروق لمنصب رئيس هيئة البريد

السبت، 30 مايو 2020 12:11 ص
أنباء عن ترشيح شريف فاروق لمنصب رئيس هيئة البريد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى
كتبت هبة السيد

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كشف مصدر مسؤول لليوم السابع،  عن ترشيح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى بقوة لتولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وإنه سيلتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت غدا دون أن تدلى بمزيد من التفاصيل. وكان عصام الصغير رئيس الهيئة السابق قد تقدم باستقالته فى مارس الماضى وتولى عبده علوان الرئيس الحالى للهيئة منصب القائم بأعمال رئيس هيئة البريد. 
 
وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.
 
وكانت إدارة الهيئة القومية للبريد أعلنت الانتهاء من تطبيق منظومة الرمز البريدي علي مستوي الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية حيث إنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني علي مستوي الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن. 
 
و استغرق المشروع  عامين من العمل الدائم علي خرائط مصر الجغرافية بالاعتماد علي المعلومات القيمة التي تم الحصول عليها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بهدف تحديد رمز بريدي لكل مجموعه من المباني طبقاً لمعايير دولية بما يضمن سهوله الوصول الي العناوين وخاصة مع وجود تكرار لأسماء الشوارع وعدم وجود اسماء لبعضها.

الهيئة القومية للبريد

شريف فاروق

رئيس البريد

وزير الاتصالات

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