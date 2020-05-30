أكمنة لمتابعة ارتداء الكمامات بميادين وشوارع الجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة اليوم السبت، عدة أكمنة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي سيارات الأجرة والميكروباص، حال عدم ارتدائهم أو أى من الركاب كمامة طبية. وانتشرت الأكمنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وشارع الهرم، وأنحاء أخرى بالمحافظة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فإنه اعتباراً من اليوم، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم.. باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.