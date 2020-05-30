اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكمنة لمتابعة ارتداء الكمامات بميادين وشوارع الجيزة

السبت، 30 مايو 2020 02:53 م
أكمنة لمتابعة ارتداء الكمامات بميادين وشوارع الجيزة كمين شرطة- أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعدت مديرية أمن الجيزة اليوم السبت، عدة أكمنة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي سيارات الأجرة والميكروباص، حال عدم ارتدائهم أو أى من الركاب كمامة طبية. وانتشرت الأكمنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وشارع الهرم، وأنحاء أخرى بالمحافظة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فإنه اعتباراً من اليوم، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم.. باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


ارتداء الكمامة

وزارة الداخلية

اكمنة أمنية

أمن الجيزة

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. التزام المواطنين بارتداء الكمامات مع أول يوم تطبيق للحماية من كورونا.. "الكمامة" تتصدر مواقف السيارات والسكة الحديد والمترو.. وزير النقل يتفقد محطتى مصر والشهداء لمتابعة الالتزام بالقرار

السبت، 30 مايو 2020 02:10 م

محافظ المنيا: سحب تراخيص السرفيس حال عدم إرتداء السائق أو الركاب الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 01:43 م

تطبيق غرامة على 121 سائقا بالشرقية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

السبت، 30 مايو 2020 01:36 م

"الجيزة" تبدأ توزيع كمامات وأدوات تعقيم بالمواقف لمواجهة كورونا.. صور

السبت، 30 مايو 2020 01:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة