اليوم السابع
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«الكمامة» أو الغرامة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

السبت، 30 مايو 2020 07:00 م
«الكمامة» أو الغرامة.. غدًا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: فى أول يوم لتطبيق الإجراءات الجديدة للتعايش مع كورونا.. «الكمامة» أو الغرامة

 

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الداخلية تحذر سائقى الأجرة: اتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود راكب دون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال وإغلاق 77 مقهى خلال شهر.. وقوات الشرطة تكثف من وجودها الأمنى وتعيين الارتكازات والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع

 

«التعليم»: جاهزون لإجراء امتحانات الثانوية العامة فى أى توقيت  والتأجيل قرار الحكومة

 طلاب بالثانوية العامة: نتخوف من النزول إلى لجان الامتحانات مع تصاعد الإصابات بكورونا.. ومصادر: الوزارة انتهت من كل الأعمال التحضيرية وسط الإجراءات الاحترازية

أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية

العامة فى الفيزياء «2»

 

ياريتها كانت إشاعة ياعم حسن حسنى!.. ورحل أبوالكوميديانات وغول التراجيديا

 

حفظ القرآن بقراءاته السبع فى ست سنوات

.. الشيخ زكريا أحمد امتداد مدرسة سيد درويش الموسيقية

 

ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من غد حتى الأربعاء.. موجة حارة من الاثنين ولمدة 3 أيام

 

لجنة إدارة أزمة كورونا تبحث ضوابط عودة الصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى فى اجتماعها خلال الأسبوع الجارى

 

الاجتماع يبحث مقترحات «الأوقاف» و«الشباب والرياضة».. ويتابع جهود الصحة لمواجهة كورونا

 

استبعاد التاميفلو والإبقاء على الكلوروكين ودخول أفيجان.. أبرز ملامح برتوكول كورونا

 

الطبيب البطل: أطمئن كل متابعى بتحسن حالتى ومتمسك بالأمل 

الدكتور محمود سامى: مؤسسة الرئاسة مستعدة لعلاجى خارج مصر لاستعادة بصرى ولكن بعد استكمال علاجى بالمركز الطبى العالمى ونصيحتى للمواطنين بالالتزام

 

 

السعودية تبدأ اليوم إجراءات المرحلة الثانية للتعايش مع كورونا.. 90 ألف مسجد تفتح أبوابها للمصلين .. فتح تدريجى للمسجد النبوى مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.. إجراءات تشمل تفويج المصلين بحد أقصى 40% من طاقة المسجد الاستيعابية

 

«اتصالات النواب» تحذر المواطنين من إحصائيات كورونا «المضروبة»

.. رئيس اللجنة: لجان «الإرهابية» الإلكترونية تنشر أرقاما مضللة حول الإصابات لإثارة الذعر بين المواطنين.. وإجراءات عاجلة لملاحقة أصحاب «الأكاونتات المستعارة»

 

السعودية تعلن زيادة الجمارك على البيليت وحديد التسليح من 5% إلى 10  20 % .. الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 10 يونيو المقبل.. وتطبيق زيادة رسوم ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% فى الأول من يوليو المقبل

 

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