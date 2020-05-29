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18محكمة و3 دوائر جنايات تستأنف عملها السبت المقبل بالمنيا وسط إجراءات احترازية

الجمعة، 29 مايو 2020 04:00 ص
18محكمة و3 دوائر جنايات تستأنف عملها السبت المقبل بالمنيا وسط إجراءات احترازية المستشار عمر مروان وزير العدل
المنيا - حسن عبد الغفار

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تستأنف 18 محكمة كلية وجزئية و3 دوائر للجنايات في المنيا، العمل بدءا من السبت المقبل، مع تطبيق منظومة إجراءات إحترازية للوقاية من الأمراض الوبائية وفيروس كورونا المستجد، وقال مصدر قضائي، إنه سيتم تحديد أعداد المتقاضين والمحامين، ووضع مقاعد متباعدة، وبوسترات إرشادية للجلوس والتوعية، مع التشديد علي عدم دخول القاعات إلا لمرتدي الكمامات، وتنفيذ خطة التباعد، وعدم التزاحم على المكاتب، وقيام الحرس بتنفيذ منظومة الوقاية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير والحفاظ على النظافة العامة.

 
وأضاف أنه جري تشكيل مجموعات عمل داخل 18 محكمة 11 جزئية و7 محاكم كلية، بالإضافة إلى 3 دوائر جنائية بمجمع المحاكم بمدينة المنيا، لتنفيذ قرارات وزير العدل وتوجيهات رئيس محكمة المنيا الإبتدائية بالقيام بأعمال التعقيم والتطهير ووضع البوسترات على المقاعد للمتقاضين، كما تقرر تشكيل لجان متابعة للمرور على المحاكم، للتأكد من تنفيذ منظومة الوقاية من وباء كورونا، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة العدل.
 

 


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