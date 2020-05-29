18محكمة و3 دوائر جنايات تستأنف عملها السبت المقبل بالمنيا وسط إجراءات احترازية

المنيا - حسن عبد الغفار

تستأنف 18 محكمة كلية وجزئية و3 دوائر للجنايات في المنيا، العمل بدءا من السبت المقبل، مع تطبيق منظومة إجراءات إحترازية للوقاية من الأمراض الوبائية وفيروس كورونا المستجد، وقال مصدر قضائي، إنه سيتم تحديد أعداد المتقاضين والمحامين، ووضع مقاعد متباعدة، وبوسترات إرشادية للجلوس والتوعية، مع التشديد علي عدم دخول القاعات إلا لمرتدي الكمامات، وتنفيذ خطة التباعد، وعدم التزاحم على المكاتب، وقيام الحرس بتنفيذ منظومة الوقاية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير والحفاظ على النظافة العامة.