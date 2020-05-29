يوم رياضى بمشاركة 11 شابا بدار رعاية بالعاشر من رمضان

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، عن تنظيم يوم رياضي لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا تحت شعار" ها أنا أحقق ذاتي" بمشاركة 11 شاب بدار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان وذلك من خلال ممارسه تمارين اللياقة البدنية " أون لاين" لعرضها عن طريق المنصة الالكترونية للمديرية بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
وأشار الألفى، إلى أنه تم مراعاه المسافات البينية بين المشاركين، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .
بدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بنشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف الفئات العمرية ، وعرضها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا في ظل الظروف الراهنة وقرار غلق مراكز الشباب تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، بالإضافة إلى تقديم كافه أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة.
أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لابناء المحافظة وخاصه الايتام وذلك في إطار خطة المحافظه لدمجهم في المجتمع و تشجيعهم علي ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة لإدخال البهجة علي قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم .
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