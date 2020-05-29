يوم رياضى بمشاركة 11 شابا بدار رعاية بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، عن تنظيم يوم رياضي لتنمية مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا تحت شعار" ها أنا أحقق ذاتي" بمشاركة 11 شاب بدار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان وذلك من خلال ممارسه تمارين اللياقة البدنية " أون لاين" لعرضها عن طريق المنصة الالكترونية للمديرية بهدف صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وأشار الألفى، إلى أنه تم مراعاه المسافات البينية بين المشاركين، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .