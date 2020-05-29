اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أوقاف السويس: يجب الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 02:27 م
وكيل أوقاف السويس: يجب الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
السويس – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه لابد من الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا واتباع تعليمات وقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء وتنفيذها بكل دقة وحسم لأن غايتنا الحفاظ علي النفس البشرية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، فى بيان له، علي جميع العاملين بديوان عام مديرية أوقاف السويس والإدارات التابعة لها ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات مثل إرتداء الكمامة، وارتداء الجوانتي، وعدم المصافحة والمعانقة، وترك مسافة بينك وبين زميلك وعدم التزاحم، وعدم التنقل بين المحافظات قدر المستطاع .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أنه سيتم التشديد علي اتباع هذه الإجراءات من بعد غد الأحد المقبل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع من يخالف هذة التعليمات، كما أنه لن يسمح باستقبال الضيوف بدون هذه الإجراءات وذلك حفاظًا علي سلامة الجميع، داعياً الله أن يحفظ البلاد والعباد.

وشهد مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، اليوم، شعائر أول صلاة جمعة منذ غلق المساجد بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار وزارة الأوقاف، إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد بحضور 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى.

 


السويس

اخبار السويس

اوقاف السويس

صلاه الجمعه

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة