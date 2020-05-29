وكيل أوقاف السويس: يجب الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

السويس – السيد فلاح

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه لابد من الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا واتباع تعليمات وقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء وتنفيذها بكل دقة وحسم لأن غايتنا الحفاظ علي النفس البشرية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، فى بيان له، علي جميع العاملين بديوان عام مديرية أوقاف السويس والإدارات التابعة لها ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات مثل إرتداء الكمامة، وارتداء الجوانتي، وعدم المصافحة والمعانقة، وترك مسافة بينك وبين زميلك وعدم التزاحم، وعدم التنقل بين المحافظات قدر المستطاع .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أنه سيتم التشديد علي اتباع هذه الإجراءات من بعد غد الأحد المقبل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع من يخالف هذة التعليمات، كما أنه لن يسمح باستقبال الضيوف بدون هذه الإجراءات وذلك حفاظًا علي سلامة الجميع، داعياً الله أن يحفظ البلاد والعباد.

وشهد مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، اليوم، شعائر أول صلاة جمعة منذ غلق المساجد بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار وزارة الأوقاف، إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد بحضور 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى.