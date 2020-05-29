اليوم السابع
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خالد صلاح
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واشنطن تتهم كوريين شماليين وبنكا مملوكا للدولة بالتحايل على العقوبات

الجمعة، 29 مايو 2020 06:59 ص
واشنطن تتهم كوريين شماليين وبنكا مملوكا للدولة بالتحايل على العقوبات وزير العدل الأمريكى
رويترز

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اتهمت وزارة العدل الأمريكية بنكا مملوكا للدولة في كوريا الشمالية بالتحايل على قوانين العقوبات الأمريكية، كما وجهت اتهامات إلى 28 كوريا شماليا وخمسة صينيين في أكبر حملة تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وفي قرار أيدته هيئة محلفين كبرى وأعلن أمس الخميس، اتهم الادعاء الأمريكي بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي (إف.تي.بي) بالتآمر مع الموظفين المتهمين بإغواء بنوك أخرى "على التعامل في مدفوعات غير قانونية قيمتها 2.5 مليار دولار على الأقل عبر 250 شركة صورية".

كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك إف.تي.بي على القائمة السوداء عام 2013، واتخذ مجلس الأمن الدولي نفس الخطوة عام 2017.

ويزيد الاتهام من التوتر المتصاعد بين البلدين منذ توقف محادثات نزع السلاح التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال مسؤول إنفاذ قانون أمريكي إن هذا أكبر اتهام في أي قضية تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وتشمل الجرائم المشار إليها غسل الأموال والاحتيال المصرفي.

 


العدل الامريكى

كوريا الشماليه

العقوبات الأمريكية

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