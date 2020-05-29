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نيويورك تايمز: القبض على الضابط المتهم بقتل جورج فلويد

الجمعة، 29 مايو 2020 08:17 م
نيويورك تايمز: القبض على الضابط المتهم بقتل جورج فلويد المتهم
كتبت: نهال ابو السعود

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قال جون هارينجتون ، مفوض إدارة السلامة العامة في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة إن ضابط شرطة الذي ظهر في فيديو وفاه جورج فلويد غير المسلح هذا الأسبوع تم القبض عليه من قبل سلطات الولاية يوم الجمعة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

 

تم احتجاز الضابط ، ديريك تشوفين ، من قبل مكتب مينيسوتا للقبض الجنائي حيث استمرت الاحتجاجات عنيفة بين عشية وضحاها حيث طالب المتظاهرون بالعدالة لفلويد ولم توجه له تهم رسمية حتى الان.

 

وطالب حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز بالأمر صباح يوم الجمعة بعد ليلة من الاضطرابات النارية حيث طالب المحتجون بإنصاف جورج فلويد ، وهو رجل أسود غير مسلح توفي هذا الأسبوع بعد أن اعتقله ضباط مينيابوليس.

 

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي "ما شهده العالم منذ مقتل جورج فلويد يوم الاثنين كان بمثابة ألم شديد ، مجتمع يحاول فهم من نحن وأين نذهب من هنا".

 

وفي اعترافه بألم المتظاهرين ، قال فالز إن الاضطراب في الشوارع يصرف المسؤولين والمجتمع عن معالجة القضايا المطروحة.

 

ووفقا لتقرير قالت الشرطة إن فلويد اعتقل يوم الاثنين بعد أن زعم ​​أنه استخدم فاتورة مزورة في متجر. ازداد الغضب بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابط شرطة مينيابوليس راكعًا على عنق فلويد. الرجل البالغ من العمر 46 عامًا ، الذي لم يكن مسلحًا ومقيدًا بالأصفاد ، صرخ أنه لا يستطيع التنفس.

 

ومن بين المباني التي اشتعلت فيها النيران بين عشية وضحاها ، الدائرة الثالثة لشرطة مينيابوليس ، حيث ردد المتظاهرون اسم فلويد و "لا أستطيع التنفس" وقذف بعض الألعاب النارية نحو المنطقة ، وهي الأقرب إلى حيث تم تصوير الحادث في الفيديو.

 

واصطف رجال شرطة الولاية الذين يرتدون معدات واقية  صباح اليوم الجمعة بالقرب من الموقع المليء بالحطام وقاموا بالتصدي للمتظاهرين الذين اقتربوا للغاية ورد بعضهم بإلقاء القذائف على الضباط بينما فر آخرون.

 

 


الولايات المتحدة

جورج فلويد

ولاية مينيسوتا

احتجاجات أمريكا

مظاهرات امريكا

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