ناشطون كويتيون يتضامنون ضد الإساءة للمصريين.. ويؤكدون: من يسئ للمحروسة مأجور

إيمان حنا

فى مشهد أشبه بمظاهرة حب للشعب المصرى ، أطلق عدد من النشطاء الكويتيين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر هاشتاج "كويت الإنسانية ضد العنصرية" ، معبرين بتغريداتهم عن تضامنهم مع المصريين ضد كل من يحاول الإساءة إليهم، واصفين من يروج لفيديوهات مسيئة للمصريين ، بأنهم "مأجورين" هدفهم بث الفتن بين الشعبين المصرى والكويتى .









جاء ذلك ردا على الكويتية ريم الشمرى التى أطلقت رسائل تنمر ضد المصريين، عبر حسابها على "تويتر"، فمن جانبه قال الكويتى حمد جاسم ،" نرفض ونستنكر الخطاب العنصرى البغيض ضد إخواننا المصريين ،و يظل الشعب المصرى أغلى من مهاترات أناس عنصريين لا يمثلون الموقف الرسمى للدولة ولا شيمه الكريمة" ، وأضاف،" يحاول الغوغائيين إثارة الفتن والنعرات يبن الشعوب العربية ولذلك وجب الحرص والمحافظة على ما يجمعنا من ثقافة وتاريخ وتحديات مشتركة ، كويت الإنسانية ضد العنصرية".

وأضاف مواطن كويتى آخر قائلا :" إن مثل هذا التراشق من ذوى الثقافة المحدودة لا نقبل فيه" ، وحذر رواد مواقع التواصل الكويتيين من رسائل الكراهية التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال حسابات وهمية .



