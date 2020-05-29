معدل الوفيات فى فرنسا خلال مايو أقل من العامين السابقين رغم وباء كورونا

باريس (رويترز)

قال المعهد الوطنى الفرنسى للإحصاءات والدراسات، اليوم الجمعة إن معدلات الوفاة بين الأول و18 مايو أيار تقل بنسبة ستة فى المئة عن نفس الفترة من العام الماضى كما تقل بنسبة واحد فى المئة عن المعدل المسجل لنفس الفترة من عام 2018 على الرغم من وباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات مؤقتة أنه خلال ذروة الوباء بين الأول من مارس و30 أبريل، كانت معدلات الوفاة فى فرنسا أعلى بنسبة 26 فى المئة عن نفس الفترة من العام السابق وأعلى بنسبة 16 فى المئة عن الفترة المماثلة من عام 2018.

وقال المعهد فى بيان "منذ الأول من مايو... لم نعد نزيد عن معدل الوفاة مقارنة بالعامين السابقين".