اليوم السابع
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محافظ القليوبية يحيل صاحب بناء مخالف للنيابة العسكرية ومحاضر لمخالفى الحظر

الجمعة، 29 مايو 2020 01:04 م
محافظ القليوبية يحيل صاحب بناء مخالف للنيابة العسكرية ومحاضر لمخالفى الحظر محافظ القليوبية خلال الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة بمدينة الخانكة، لمتابعة الإلتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة، مشددا على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الإلتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

 تبين خلال الجولة تواجد بناء مخالف بأحد المبانى وعلى الفور وجه "الهجان" بمصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين للعرض الفوري على النيابة العسكرية.

وخلال الجولة تفقد "الهجان" شوارع مدينة الخانكة، حيث تلاحظ عدم إلتزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق خلال فترة العديد، وقيام أصحابها بمزاولة نشاطهم التجاري مخالفين بذلك قرارات الدولة، ليوجه المحافظ بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.

كما تلاحظ بعض المواطنين مترجلين فى الشارع حيث تم تحرير العديد من المحاضر لمخالفة لقرار الحظر وعلى الفور تم بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر.

وطالب المحافظ، أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقاً للمواعيد المحددة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مناشداً المواطنين بالإلتزام بمواعيد حظر التجوال وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات وإتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتغلب عليه.

وشدد المحافظ، خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الاشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير.

بناء مخالف
بناء مخالف

ضبط بناء مخالف
ضبط بناء مخالف

محافظ القليوبية خلال الحملة
محافظ القليوبية خلال الحملة

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

حظر التجوال

كورونا

فيروس كورونا

الخانكة

البناء المخالف

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