لم تستطع الحروب العالمية إيقافه.. كورونا يلغى أشهر ماراثون بالولايات المتحدة

كتب-أحمد صلاح العزب

أعلن منظمو ماراثون بوسطن وعمدة المدينة الأمريكية، الخميس، أن نسخة 2020 التي تم تأجيلها من 20 أبريل الى 14 سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قد ألغيت نهائيا وسيُستعاض عنها بسباق افتراضي، كما ذكرت سكاى نيوز

وقال عمدة بوسطن ، مارتن وولش، على "تويتر": "جمعية بوسطن الرياضيه"، بمساهمتنا ودعمنا، ارتأت أن استضافة النسخة الـ124 من ماراتون بوسطن هذا العام غير ممكنة لأسباب تتعلق بالصحة العامة".

وأفاد "لا توجد طريقة للحفاظ على شكل السباق التقليدي دون حضور أعداد كبيرة من الناس"، مضيفا "في حين أن هدفنا وأملنا كانا احتواء الفيروس وإنعاش اقتصادنا، فإن تنظيم هذا النوع من الأحداث لن يكون مسؤولا ولا واقعيا في 14 سبتمبر أو في أي وقت من هذا العام".

ومن جهته، قال مدير السباق، توم غريلك: "أولويتنا القصوى هي الحفاظ على صحة المجتمع، وكذلك صحة موظفينا والمشاركين والمتطوعين والمتفرجين والمشجعين".

وبعد أن عجزت الحرب العالميه الاولى والثانيه والأزمات والتوترات الداخلية أو حتى الظروف المناخية القاسية في بعض الأحيان عن تعطيله، جاء عدو خفي مثل فيروس كورونا وتسبب بإلغاء أقدم ماراثون في العالم (انطلق عام 1897).

وقرر المنظمون الاستعاضة عن الماراثون الفعلي بآخر افتراضي يُقام بين 7 و14 سبتمبر بحسب ما أعلنوا على الموقع الرسمي، كاشفين عن "سلسلة من الأحداث والأنشطة الافتراضية طوال أسبوع الماراثون في سبتمبر".

وتم الحفاظ على موعد سباقي الماراثون الرئيسيين الآخرين المقررين في الولايات المتحده في وقت لاحق من هذا العام، وهما شيكاغو في 11 أكتوبر، ونيويورك في الأول من نوفمبر.

وأشارت جمعية بوسطن الرياضية إلى أن على المشاركين في الماراثون "الافتراضي" إكمال مسافة 42.195 كلم خلال الساعات الست المسموح بها، وأن يقدموا دليلا على توقيتهم للتحقق من أدائهم.