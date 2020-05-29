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لجنة إدارة الأزمة بالعاشر من رمضان: نبحث إجراءات التعايش مع كورونا الأسبوع المقبل

الجمعة، 29 مايو 2020 01:00 ص
لجنة إدارة الأزمة بالعاشر من رمضان: نبحث إجراءات التعايش مع كورونا الأسبوع المقبل أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان
كتب: مدحت عادل

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أكد الدكتور أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الجمعية على أتم استعداد لتطبيق إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع بدء تطبيق إجراءات عودة الحياة تدريجيا.
 
وقال أيمن رضا، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية شكلت لجنة عليا من أجل إدارة الأزمة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد في مصر وحتى الآن، برئاسة هيئة التنمية الصناعية وممثلي وزارة القوى العاملة، وعضوية جمعية مستثمري العاشر من رمضان، من أجل مراقبة ومتابعة تطبيق المصانع لإجراءات الوقاية من الفيروس بين العاملين، ومن أهمها تخفيف كثافة حافلات نقل العمالة إلى 60% فقط لضمان الحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات وتطهير الأيدي وخطوط الإنتاج.
 
وأضاف أيمن رضا، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة العليا اجتماعا الأسبوع المقبل، من أجل متابعة الوضع الحالي للمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن الجمعية أخذت على عاتقها توفير كافة لوازم الحماية والإجراءات الوقائية، ومنها الكمامات والقفازات ومواد التطهير، كما أن الجمعية على استعداد لتوفير بوابات التعقيم إذا دعت الضرورة ذلك لتوفير الحماية اللازمة.
 
وتعتبر مدينة العاشر من رمضان أكبر مدينة صناعية في مصر وأقدمها، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان نحو 400 كيلو متر مربع، ويتردد عليها نحو 500 ألف عامل يوميا وهم مغتربون من محافظات أخرى أغلبها وأغلبهم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

فيروس كورونا

اخبار الاقتصاد

العاشر من رمضان

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