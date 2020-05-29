اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 08:17 م
خالد صلاح
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كوريا الشمالية تتهم أمريكا بتشويه صورتها من خلال تحذير من تهديد إلكترونى

الجمعة، 29 مايو 2020 07:47 م
كوريا الشمالية تتهم أمريكا بتشويه صورتها من خلال تحذير من تهديد إلكترونى هاكرز
أ ش أ

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انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بعد أن جددت الأخيرة اتهاماتها الشهر الماضى لبيونج يانج بأنها مسئولة عن هجمات إلكترونية.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية فى بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "نريد أن نوضح أن دولتنا ليس لها أى علاقة بما يسمى التهديد الإلكترونى الذى تتحدث عنه الولايات المتحدة".


وأضاف البيان: أن الهدف هو "تشويه صورة بلادنا وإيجاد وسيلة لزعزعتنا".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية إلى جانب وزارتى الخزانة والأمن الداخلى ومكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي) قد أصدروا مجددا تحذيرا الشهر الماضى من تهديدات يقف خلفها متسللون من كوريا الشمالية.


وقالت، فى بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن أنشطة الإنترنت السيئة لكوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة والبلدان حول العالم وبشكل خاص تشكل تهديدا كبيرا لسلامة واستقرار النظام المإلى الدولي.


وتتردد مزاعم بأن كوريا الشمالية تقف خلف حملة للسرقات الرقمية منذ سنوات بما فى ذلك اختلاس الأموال من ماكينات الصراف الآلى والسرقة من بنوك كبرى إلى جانب ابتزاز مستخدمى الكمبيوتر من جميع أنحاء العالم.

 

 


هاكرز

كوريا الشمالية

أمريكا

الولايات المتحدة

تهديد الكترونى

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