قاتل شقيقه بشبين القناطر: "مكنتش أقصد قتله وكان يطلب منى المال كثيرا"

القليوبية نيفين طه

"مكنتش قاصد أقتله، لكنه كان دائم الشجار معى بسبب المال وأثناء المشاجرة استخلصت منه السكين لأنه كان يريد قتلى وطعنته به طعنه أودت بحياته".. كانت تلك اعترافات المتهم بقتل شقيقه بمدينة شبين القناطر خلال تحقيقات البحث الجنائي، متابعا أن شقيقه كان دائم الخلاف معه وأنه كان لا يعمل ودائما يطلب منه أموالا، وأنه على ذلك الحال دائما وعندما كان يرفض إعطاءه أموالا يقوم بالشجار معه.

وأكمل المتهم: يوم الواقعة جاء الى شقيقى يطلب مالا منى وعندما رفضت إعطاءه ،حاول طعنى بسكين فقمت باستخلاصه منه وطعنته به ولكنى لم أقصد قتله .

وفى سياق متصل أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد صلاح مأمور مركز شبين القناطر بتلقية، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول "م. ح. ح"، 32عاما، بدون عمل، جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد.

انتقل على الفور المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه ويدعى "ك. ح." 30 عاما، سباك حيث قام بطعنه بالسكين بسبب مطالبة القتيل من المتهم منحه مبلغا من المال فرفض بحجة أنه أعطاه أموالا أكثر من مرة ولم يردها إليه فنشبت بينهما مشاجرة قام الثانى على أثرها بطعن شقيقه بالسكين، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة واحيل المتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسه .