اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قاتل شقيقه بشبين القناطر: "مكنتش أقصد قتله وكان يطلب منى المال كثيرا"

الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 ص
قاتل شقيقه بشبين القناطر: "مكنتش أقصد قتله وكان يطلب منى المال كثيرا" حبس -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"مكنتش قاصد أقتله، لكنه كان دائم الشجار معى بسبب المال وأثناء المشاجرة استخلصت منه السكين لأنه كان يريد قتلى وطعنته به طعنه أودت بحياته".. كانت تلك اعترافات المتهم بقتل شقيقه بمدينة شبين القناطر خلال تحقيقات البحث الجنائي، متابعا أن شقيقه كان دائم الخلاف معه وأنه كان لا يعمل ودائما يطلب منه أموالا، وأنه على ذلك الحال دائما وعندما كان يرفض إعطاءه أموالا يقوم بالشجار معه.

 

وأكمل المتهم: يوم الواقعة جاء الى شقيقى يطلب مالا منى وعندما رفضت إعطاءه ،حاول طعنى بسكين فقمت باستخلاصه منه وطعنته به ولكنى لم أقصد قتله .

 

وفى سياق متصل أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.

 

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد صلاح مأمور مركز شبين القناطر بتلقية، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول "م. ح. ح"، 32عاما، بدون عمل، جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد.

 

انتقل على الفور المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه ويدعى "ك. ح." 30 عاما، سباك حيث قام بطعنه بالسكين بسبب مطالبة القتيل من المتهم منحه مبلغا من المال فرفض بحجة أنه أعطاه أموالا أكثر من مرة ولم يردها إليه فنشبت بينهما مشاجرة قام الثانى على أثرها بطعن شقيقه بالسكين، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة واحيل المتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسه .

 

 


قتل

شبين القناطر

امن القليوبية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة