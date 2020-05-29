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غداً.. البدء فى تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدمياط

الجمعة، 29 مايو 2020 12:29 م
غداً.. البدء فى تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدمياط عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم
دمياط عبده عبد البارى

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تبدأ مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى بدمياط، غدا السبت، أعمال تطهير وتعقيم مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، كإجراء احترازى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جار تعقيم المدارس التى ستشهد امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بصفة يومية حسب التعليمات الوزارية، موجها الشكر لكافة أجهزة المحافظة المتعاونة والمنفذة لعملية التطهير والتعقيم بشكل يومى، وخاصة لمجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى بدمياط وعنهم الأمين العام  أحمد عوض.
 
كما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لشباب المتطوعين بالجمعية لمجهوداتهم منذ بداية إنتشار فيروس كورونا في تعقيم المدارس ودواوين الإدارات التعليمية والمديرية أوقات استلام المشروعات البحثية والامتحانات.
 
وأشار"عثمان" إلى أن عملية التعقيم الدورى لكافة المنشآت التعليمية تأتى فى إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.
 
 
 

 


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