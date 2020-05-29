اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

عمرها 111 عاما.. قصة أكبر امرأة بتشيلى تتغلب على الوباء.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 03:00 م
عمرها 111 عاما.. قصة أكبر امرأة بتشيلى تتغلب على الوباء.. صور أكبر متعافين من كورونا فى تشيلى
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبحت امرأة من دولة تشيلى، تبلغ من العمر 111 عامًا، واحدة من أكبر الأشخاص في العالم، الذين تعافوا من فيروس كورونا بعد نجاتها من تفشي المرض في دار الرعاية التي تقطن فيه.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن كانت خوانا زونييجا ، التي تعيش في دار رعاية بالعاصمة سانتياجو ، أقدم مقيمة في دار الرعاية  أصيبت بالفيروس إلى جانب 25 آخرين، كانت تعاني بالفعل من مشاكل في الجهاز التنفسي ، ولكن موظفي الرعاية في المنزل قالوا إنها لم تتأثر بشدة بالمرض و "لم تظهر عليها أعراض".

امرأة تشيلية نجت من الوباء
 

وقالت مديرة دار الرعاية ، ماريا باز سوردو، أنه لم يكن لديها أي أعراض وهو أمر جيد"، تم عزلها مع مرضى دار الرعاية الآخرين في جناح للعزل وذلك لمدة 28 يومًا، حتى تعافت نهائيا من الفيروس في 10 مايو ، مما جعلها أكبر شخص في تشيلي يشقى من كورونا.

تعيش زونيجا في دار الرعاية منذ عام 2014 ، بعد وفاة شقيقتها التي عاشت معها، بينما لم تتزوج قط أو لديها أطفال ، وفقا للتقارير.

ويأتي ذلك بعد أن أصبحت ماريا برانياس تبلغ من العمر 113 عامًا ، أكبر شخص يعيش في إسبانيا، أكبر ناجية تم الإبلاغ عنها من الفيروس التاجي في وقت سابق من هذا الشهر، وهى أم لثلاثة ، نجت من كورونا  COVID-19 أثناء وجودها في دار رعاية سانتا ماريا ديل تورا حيث تعيش في مدينة أولوت ، شرق إسبانيا.

أكبر متعافيه من كورونا
 

ولد برانياس في الأصل في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة في 4 مارس 1907 وعاش خلال وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اجتاح العالم في عامي 1918 و 1919 ، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 50 مليون شخص.

 

 

 

 


كورونا

اخبار كورونا

كورونا نيوز

أكبر ناجية من كورونا

أكبر متعافيه

اكبر متعافية في العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة