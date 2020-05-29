ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

كتب لؤى على

وضع الأزهر عدد من الإرشادات الخاصة بالطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بمعاهد الأزهر وكليات الجامعة كما حدد الشروط الخاصة بالتسجيل من خارج وداخل مصر، ومنها:

1- يلتحق الطالب الوافد بجامعة الأزهر الشريف (الكليات الشرعية والعربية) اذا كانت الشهادة الثانوية الحاصل عليها معادلة بشهادة ثانوية البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

2- يلتحق الطالب الوافد بمعاهد الأزهر الشريف اذا كانت الشهادة الإعدادية الحاصل عليها معادلة بشهادة إعدادية البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

3- يلتحق الطالب الوافد بجامعة الأزهر الشريف (الكليات العملية والنظرية) اذا كانت الشهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب الوافد غير معادلة بشهادات الأزهر وتمكنه من الالتحاق بجامعة بلده بشرط وجود ما يفيد ذلك موثق من السفارة والخارجية المصرية.

4- الطالب الوافد الغير ناطق باللغة العربية وعمره أقل من ثلاثين سنة ولم يكن حاصل علي شهادات دراسية يلتحق بمعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية لمدة لاتزيد عن سنتين ثم يلتحق بعد ذلك بالصف الأول الإعدادي أو الثاني الإعدادي أو الثالث الإعدادي، أو الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي أو الثالث الثانوي بناء على امتحان لتحديد مستواه الدراسي.

5- الطالب الوافد الناطق باللغة العربية إذا لم يكن حاصلاً على شهادات دراسية وعمره أقل من ثلاثين سنة فيتم التحاقه بالصف الأول الإعدادي أو الثاني الإعدادي أو الثالث الإعدادي، أو الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي أو الثالث الثانوي بناء على امتحان لتحديد مستواه الدراسي.

الأوراق اللازم توافرها للتقديم من داخل مصر للطلاب الراغبين بالدراسة بالأزهر الشريف على نفقتهم الخاصة:

1-صورة الإقامة سارية.

2-صورة جواز سفر سارية.

3-موافقة السفارة للدراسة بالأزهر الشريف.

4-صور من الشهادات العلمية (إن وجدت) موثقة من وزارة الخارجية المصرية .

5 -صورة استمارة التسجيل الالكتروني أو رقم التسجيل على الموقع الإلكتروني.

ملاحظات: -

1-يقر الطالب المتقدم للالتحاق بالأزهر الشريف بصحة البيانات والمرفقات المقدمة منه ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة في حالة عدم صحتها

2-يتحمل الطالب نفقات الدراسة بالأزهر الشريف والإقامة وتذاكر السفر دون أدنى مسئولية على الأزهر الشريف.

3-لا يلتزم الأزهر الشريف بأي نفقات تجاه الطالب المتقدم على نفقته الخاصة.

الأوراق اللازم توافرها للتقديم من خارج مصر للطلاب الراغبين بالدراسة بالأزهر الشريف على نفقتهم الخاصة :-

1- صورة جواز سفر سارى.

2- شهادة طبية بخلوه من الأمراض المعدية .

3- الشهادات الدراسية الحاصل عليها.

4- إفادة بأن الشهادة الحاصل عليها تمكن حاملها من الالتحاق بالجامعة في بلده موثقة.

5- صورة استمارة التسجيل الالكتروني أو رقم التسجيل على الموقع الإلكتروني.

ملاحظات :-

1- يقر الطالب المتقدم للالتحاق بالأزهر الشريف بصحة البيانات والمرفقات المقدمة منه ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة في حالة عدم صحتها.

2- يتحمل الطالب نفقات الدراسة بالأزهر الشريف والإقامة وتذاكر السفر دون أدنى مسئولية على الأزهر الشريف .

3- لا يلتزم الأزهر الشريف بأى نفقات تجاه الطالب المتقدم على نفقته الخاصة.