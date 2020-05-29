ضبط 15 شيكارة دقيق بلدى و7 مخالفات فى حملة مكبرة على مخابز فاقوس

تحرر محضر جنحة رقم 252 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ ضد صاحبة مخبز بلدى بناحية البيروم لتجميع عدد 7شكاير ، محضر جنحة رقم 16953لسنة2020 أمن دولة طوارئ ضد صاحب مخبز بلدى بناحية اكياد لتجميع عدد 4 شكائر دقيق بلدى ، جنحة رقم 16954لسنة2020 صاحب مخبز بلدى بناحية العزازى/ لتجميع عدد 4 شكائر دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعها في السوق السوداء بقصد التربح.

و تواصل التموين بتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاحن ومستودعات البوتاجاز من خلال حملات دورية ومستمرة طوال أيام العيد و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام السلع غير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة ومنع الإستغلال والتلاعب بصحة المواطنين ، لتوجيه الحملات التموينية من خلال الادارات التموينية المتواجده بنطاق المحافظة والبالغ عددهم 19 إدارة تموينية وكذا المكاتب التموينية التابعة لها والبالغ عددهم 127 مكتب تموين توجيههم لمكان الشكوى وحلها على الفور واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المعنية لمتابعة وفرة السلع بالأسواق وعند استشعار أى نقص أو اختناق فى السلع الغذائية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيزها فى الوقت المناسب لتلبية احتياجات المواطنين‪.

يأتى ذلك في اطار جهود الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار ، موضحآ أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لحركة البيع والشراء بالأسواق والمخابز لضمان وصول السلع لمستحقيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خلال الفترة الراهنة التى تعيشها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.