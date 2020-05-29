اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 09:55 م
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ضبط سائق لاتهامه بقتل ابن عمه بسبب خلافات الميراث فى قنا

الجمعة، 29 مايو 2020 09:34 م
ضبط سائق لاتهامه بقتل ابن عمه بسبب خلافات الميراث فى قنا جثة - أرشيفية
قنا- فريق المحافظات

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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من القبض على سائق لقيامه بقتل ابن عمه وإصابة عمه وابن عمه الثانى لخلافات على تقسيم منزل بالميراث بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا إخطارا بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين أبناء العمومة بقرية الجمالية بقوص، وانتقل العميد امين سند رئيس المباحث حيث تبين نشوب خلاف بين أبناء أثناء قيامهم بتقسيم منزل بالميراث واعترض المتهم "محمد.ف.م" 27 سنة، سائق، وطالب عمه المدعو "محسب.ا .ع"، 53 سنه، عامل بمبلغ 18 ألف جنيه إضافيه فرفض ونشبت مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن ابن عمه "ا.م. ا"،  21 سنة، عامل، وقتله ثم أصاب عمه وابن عمه "هيثم.ق.م"، 25 سنة، عامل.

وتمكنت قوة قادها العميدان عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا و سعيد عابد رئيس فرع البحث الجنائي بقوص من ضبط المتهم وإحالته للنيابه العامه التحقيق.

فى سياق آخر ألقت أجهزة الأمن بقنا القبض على عاطل مقيم بقرية أسمنت بمركز نقادة وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وتلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بضبط "دردير م ال" السابق اتهامه فى عدة قضايا نصب، ومقيم بقرية أسمنت بمركز نقادة حال استقلاله سيارة أجرة بمدخل نقادة الصحراوى وبحوزته كمية من مخدر الشابو ومبلغ مالى 85 ألف جنيه، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


اخبار محافظة قنا

جريمة قتل

خلافات على الميراث

مصر اليوم

مركز قوص

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