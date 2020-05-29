صور.. حملات مكثفة لإخلاء سوق الجمعة والخشابين والبياصة غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية حملات مكثفة، لإخلاء الإشغالات بسوق الجمعة وميدان البورصة وشارع الساعة وسوق الخشابين "ميدان البياصة"، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأشار حى غرب فى بيان له اليوم، أن الحملات تأتى فى تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين والحد من أماكن التجمعات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بالاضافة الى إزاله الإشغالات والمخالفات التى تعوق حركة المرور والمارة لإعادة المظهر الحضارى لعروس البحر.

وقامت المهندسة ابتسام الشافعى رئيس حى غرب و المهندسة زينب السيد سكرتير عام الحى، بشن حملة مكبرة على تلك الآسواق، بوجود كلا من مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة إشغال الطريق ومفتشى إدارتى المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالمرور الميدانى لتفقد استمرار إخلاء الأسواق اليومية بنطاق الحى من الإشغالات للحد من التجمعات والكثافات حيث تم المرور بسوق الجمعة وميدان البورصة وسوق الخشابين وشارع النيل وشارع باب سدرة بميدان البياصة وشارع الساعة.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.



اخلاء سوق الجمعة



اخلاء سوق الجمعة