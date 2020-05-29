"صحة جنوب سيناء": إلزام المترددين والعاملين بالمديرية بارتداء الكمامات

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء مساء اليوم الجمعة، فرض الكمامات الواقية علي العاملين والمترددين على ديوان مديرية الصحة والمنشآت التابعة لها اعتبارا من الغد 30 مايو 2020م.

وأكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عدم السماح بدخول أي مواطن أو موظف للمديرية والمنشآت التابعة لها دون أن يكون مرتديا للكمامة الواقية.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً.

ونصت المادة الحادية عشرة منه علي إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات ، أو المنشآت الحكومية ، أو المنشآت الخاصة ، أو البنوك ، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية وذلك لحين صدور إشعار آخر .

كما نص القرار في مادته الرابعة عشرة ، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه ، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما تابعت صباح اليوم الدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وفريق العمل المرافق لها سير العمل وانتظامه بالنقطة الطبية بكمين عيون موسي وذلك للإطمئنان علي الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذه حيال جميع المواطنين العائدين من أجازاتهم والمترددين علي المحافظة من توقيع الكشف والفحص الطبي ومتابعة الكشوف والسجلات الخاصة بتسجيل المواطنين لمتابعتهم خلال فترة العزل المنزلى، كما تم متابعة سير العمل بالوحدات الصحية بأبوصويرة ورأس مسلة ووحدة السادات والمركز الطبي برأس سدر .

وجري تفقد سير العمل وانتظامه والتأكد من حصول المواطنين علي كافة الخدمات الطبية والإطمئنان علي توافر الأدوية والأدوية الطارئة وتوافرالمستلزمات الطبية والمستلزمات الوقائية لحماية أعضاء الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة ، والتأكيد علي أهمية الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار العدوى.

يأتي ذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب ، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بأن المرور مستمر علي كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة علي مستوي المحافظة لمتابعة سير العمل وانتظامه والمتابعة الدورية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية.