اليوم السابع
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شرطة الغربية تلقى القبض على عدد من المخالفين لقرار الحظر بالمحلة

الجمعة، 29 مايو 2020 03:11 ص
شرطة الغربية تلقى القبض على عدد من المخالفين لقرار الحظر بالمحلة حملة أمنية - صورة أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على عدد كبير من الشباب لخرقهم قرار حظر التجوال أثناء تواجدهم داخل مقهى "غرزة" بجوار مقابر قرية محلة أبو علي مركز المحلة، وتم اقتيادهم لمركز شرطة المحلة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة قد تلقت بلاغا من الأهالي بقيام صاحب مقهى "غرزة" بدون ترخيص بالقرب من مقابر قرية محلة ابو علي بخرق قرار الحظر وفتحها واستقبال الشباب، علي الفور تم الدفع بقوه أمنية من المركز بقيادة العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز تحت إشراف اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، وتم مداهمة الغرزة وضبط عدد كبير من الشباب بداخلها وتم القبض عليهم واقتيادهم للمركز لمخالفتهم قرار الحظر، وتم تشميع الغرزة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد اعلن عن غلق وتشميع 16 محل بمدينة طنطا وقريه بلتاج التابعة لمركز قطور ومدينة المحله ومدينة سمنود لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية، بمدينة طنطا وقرية محلة مسير وقريه بلتاج ومدينة قطور ومدينة المحله الكبرى ومدينة سمنود.

وشدد محافظ الغربية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الاشغالات والنظافة والتطهير والتعقيم الوقائي ، وكذلك رفع القمامة والتراكمات الترابية للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

كما قام  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، بجولة تفقدية موسعة شملت مدن قطور والمحلة الكبرى وسمنود وطتطا، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، أنه تم تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات بمعرفة رؤساء المراكز والمدن، موضحا أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

 

 


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حظر التجوال

المحلة

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