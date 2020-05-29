اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفارة مصر فى كندا تروج للمقاصد السياحية المصرية بجولات افتراضية.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 05:19 م
سفارة مصر فى كندا تروج للمقاصد السياحية المصرية بجولات افتراضية.. صور الدير الأحمر
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت السفارة المصرية فى كندا بالترويج إلى المقاصد السياحية الثقافية فى مصر، وذلك فى إطار قيام وزارة السياحة والآثار بإطلاق عدد من الزيارات والجولات الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية عبر الصفحات الرسمية لها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لإتاحتها لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية العريقة خلال فترة تواجدهم فى المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

101631389_635837967023239_5166461072831414272_o
 

ووفقا لصفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك، أوضح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر بكندا، إنه تم اختيار عدد 14 موقع أثرى من الزيارات الافتراضية التى أطلقتها الوزارة لتعبر عن مختلف أوجه الحضارة المصرية القديمة فى جميع المحافظات المصرية، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب الكندى وأعضاء الحكومة الكندية، وسفراء الدول المختلفة فى كندا، بالإضافة إلى تجمعات الجالية المصرية، فى مبادرة من السفارة لتعريف الجمهور الكندى بالمواقع الأثرية المصرية لإتاحة الفرصة لهم بالاستمتاع بتلك الزيارات والجوالات الافتراضية أثناء جلوسهم فى منازلهم وتشجعيهم على زيارة مصر بعد عودة حركة السياحة بصفة منتظمة.

101086569_635838030356566_8481841496499159040_o
 

وأوضحت الوزارة، أنه من بين المواقع التى تم اخيارها مقبرة ميريت عنخ، باب زويلة، معبد بن عذار والدير الأحمر.

من جانبها أوضحت السفارة المصرية، أنه هذه نشر وتوزع انفوجراف تفاعلى ثلاثى الأبعاد 3D على الدوائر الكندية المختلفة لبعض المواقع الأثرية والسياحية المصرية التى قامت وزارة السياحة والآثار بتحميلها على شبكة الانترنت مؤخراً.

 


كندا

وزارة السياحة والاثار

السياحة المصرية

الاثار المصرية

سفارة مصر فى كندا

السفارة المصرية فى كندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة