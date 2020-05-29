سفارة مصر فى كندا تروج للمقاصد السياحية المصرية بجولات افتراضية.. صور

كتب محمد تهامى زكى

قامت السفارة المصرية فى كندا بالترويج إلى المقاصد السياحية الثقافية فى مصر، وذلك فى إطار قيام وزارة السياحة والآثار بإطلاق عدد من الزيارات والجولات الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية عبر الصفحات الرسمية لها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لإتاحتها لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية العريقة خلال فترة تواجدهم فى المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).





ووفقا لصفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك، أوضح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر بكندا، إنه تم اختيار عدد 14 موقع أثرى من الزيارات الافتراضية التى أطلقتها الوزارة لتعبر عن مختلف أوجه الحضارة المصرية القديمة فى جميع المحافظات المصرية، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب الكندى وأعضاء الحكومة الكندية، وسفراء الدول المختلفة فى كندا، بالإضافة إلى تجمعات الجالية المصرية، فى مبادرة من السفارة لتعريف الجمهور الكندى بالمواقع الأثرية المصرية لإتاحة الفرصة لهم بالاستمتاع بتلك الزيارات والجوالات الافتراضية أثناء جلوسهم فى منازلهم وتشجعيهم على زيارة مصر بعد عودة حركة السياحة بصفة منتظمة.





وأوضحت الوزارة، أنه من بين المواقع التى تم اخيارها مقبرة ميريت عنخ، باب زويلة، معبد بن عذار والدير الأحمر.

من جانبها أوضحت السفارة المصرية، أنه هذه نشر وتوزع انفوجراف تفاعلى ثلاثى الأبعاد 3D على الدوائر الكندية المختلفة لبعض المواقع الأثرية والسياحية المصرية التى قامت وزارة السياحة والآثار بتحميلها على شبكة الانترنت مؤخراً.