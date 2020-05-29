رفع 120 طن من القمامة والمخلفات بقرى مركز المراغة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برئاسة حازم أبو الخير حملة نظافة وتجميل قرى مدينة المراغة وتم إخلاء الحاويات بسيارات المكبس ونقلها للمقلب الخاص بالوحدة بالجبل الغربي كما تم تركيب وتغير لمبات الانارة بالشوارع كما تم رفع ١٢٠ طن من القمامة وتم نقلها للمقلب العمومي حفاظا على المظهر الحضاري لمدينة المراغة والقرى التابعة لها .

وقامت وحدة قروي البطاخ ، بأعمال نظافة ورفع المخلفات من طريق سوهاج /جهينة الشرقية ، ورفع المخلفات من جوانب المصالح الحكومية ، كذلك تم رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف ، ونقلها للمقلب الرئيسي بالجبل الغربي ، و في قرية أولاد إسماعيل ، تواصل رئيسة الوحدة المحلية الأعمال أثناء العطل والاجازات أعمال قص و تهذيب الأشجار التي تعوق المارة وتحجب اضاءة أعمدة الكهرباء ، كذلك عمل الصيانة وتغير وتركيب لمبات الإنارة بقري الاخيطر ، وشوارع أولاد اسماعيل ، و في قري شندويل ، وبناويط والغريزات حملات مماثلة بالقري وتوابعها ، والقيام بأعمال النظافه ورفع المخلفات من مداخل القري وشوارعها ، كذلك تم تغير وتركيب لمبات الإنارة بالشوارع ، وتمت الأعمال بالوحدات القروية بأشراف روساء الوحدات القروية .

وشدد ابوالخير ، رئيس المركز ، علي متابعة اعمال النظافة الدورية اثناء العطلات والأجازات ، بنطاق المدينة ، و القرى والاهتمام بمنظومة النظافة ، و رفع القمامة والمخلفات من التجمعات .