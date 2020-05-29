اليوم السابع
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رحلة استثنائية لمصر للطيران تغادر لماليزيا لإجلاء 287 عالقا

الجمعة، 29 مايو 2020 08:44 م
رحلة استثنائية لمصر للطيران تغادر لماليزيا لإجلاء 287 عالقا مطار القاهرة - صورة أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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غادرت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى فى طريقها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور وعلى متنها عدد من العالقين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن الرحلة رقم MS3084 قد غادرت مطار القاهرة وفى طريقهم إلى مدينة كوالالمبور العاصمة الماليزية لإجلاء 287 عالقا، وقد تم إنهاء إجراءات سفر الركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات مصر للطيران وتحالف إستار.

ومن المقرر أن يخضع العالقين للفحص من قبل الحجر الصحى بجهة وصولهم وذلك تنفيذا لقرار منظمة الصحة العالمية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها المنظمة الأممية للتعامل مع المسافرين فى إطار التصدى للحد من انتشار جائحة كورونا.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 


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رحلات إستثنائية

سفر عالقين

كوالالمبور

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