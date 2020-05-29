اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 10:52 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: وفاة 1 من كل 10 مصابين بـ كورونا من مرضى السكر

الجمعة، 29 مايو 2020 10:00 م
دراسة: وفاة 1 من كل 10 مصابين بـ كورونا من مرضى السكر مرض السكر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشارت دراسة حديثة إلى أن واحدًا من كل عشرة مصابين بفيروس كورونا التاجى من مرضى السكر يدخلون المستشفى فى غصون أسبوع وهم أكثر عرضة للوفاة، وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن باحثون فرنسيون بحثوا فى نتائج 1300 مريض من فيروس كورونا المصابين بالفيروس التاجى وكشفت النتائج أن نحو ثلثهم توفوا أو احتاجوا إلى تهوية ميكانيكية بعد سبعة أيام.

واتضح أن مرضى السكرى الذين يعانون من مضاعفات طويلة الأمد للمرض تؤثر على الأوعية الدموية أكثر من ضعف خطر الموت، وزعم أحد الخبراء أن أجسام مرضى السكرى قد تكون أبطأ فى مكافحة أى عدوى لأن الخلايا المناعية الرئيسية تكافح من أجل المرور عبر الدم.

وتعتبر الدراسة، التى نشرت فى مجلةDiabetologia ، واحدة من أولى الدراسات التى قامت بتحليل آثار مرض السكرى على مرضى Covid-19 فى المستشفى، وأن 89% من المرضى يعانون من مرض السكرى من النوع 2، والتى تشكل معظم حالات مرض السكرى بشكل عام يرتبط بالسمنة وقلة التمرين.

وتوفى واحد من كل عشرة مرضى وحتى اليوم الـ7 لم تتابع الدراسة عدد المرضى الذين ماتوا بشكل عام، وبالنظر إلى أن معظم المرضى وصلوا إلى المستشفى بعد خمسة أيام من بدء أعراضهم، فإن ذلك يعنى وفاة 10% فى أسبوعين من الإصابة بالعدوى.

وتشير أرقام منفصلة إلى أن نحو 18% من جميع المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب Covid-19 يقضون الوقت فى العناية المركزة، ووفقاً للبيانات المتاحة يتلقى أكثر من نصف هؤلاء 58% تهوية ميكانيكية غازية.

وتعليقًا على النتائج قال دنكان يونج، أستاذ طب العناية المركزة بجامعة أكسفورد، إن "الكثير من الأشخاص" ربما ماتوا بعد اليوم الـ7، وكانت الأغلبية لا تزال فى المستشفى، حتى الآن معدل الوفيات البالغ 10.3% منخفض للغاية وهم فقط المرضى الذين ماتوا حتى اليوم الـ7، ومن المرجح أن يموت الكثيرون بعد ذلك.

ومن الأمور المشجعة أنه لم تحدث وفيات بين المرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا يعانون من مرض السكرى من النوع الأول، والذى قال الباحثون إنه قد يطمئن الأشخاص المصابين بهذا النوع من مرض السكرى.

ومع ذلك سلطوا الضوء على وجود 39 مريضًا فقط مصابين بداء السكرى من النوع 1 فى هذه الدراسة وهى عينة صغيرة، ووجدت الدراسة أن الوزن الزائد أو المضاعفات الشائعة للمرض جعلت الأمور أسوأ.

إن وجود مضاعفات الأوعية الدموية الدقيقة أو الأوعية الدموية الكبيرة ، والتى تحدث عندما تتلف الأوعية الدموية بسبب مرض السكرى، يزيد من خطر الوفاة فى اليوم الـ7.

وكان ما يقرب من نصف المرضى فى المستشفى يعانون من مضاعفات الأوعية الدموية الدقيقة عندما تم إدخالهم، ما يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة مثل تلك الموجودة في العين أو الأعصاب أو الكليتين.

ويعانى 41% من مضاعفات الأوعية الدموية الكبيرة، عندما يتم سد الشرايين الكبيرة التى تغذى القلب والدماغ والساقين، تتطور مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل تدريجيًا وتتفاقم إذا كان المريض يعاني من ضعف السيطرة على السكر.


مرض السكر

السكر

كورونا

الفيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

"الصحفيين": إجمالى عدد المصابين بكورونا بين أعضاء النقابة حتى الآن 10 حالات

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة