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خطيب الجمعة: علينا الالتزام بتعليمات النجاة حتى نمر من الأزمة بسلام...فيديو

الجمعة، 29 مايو 2020 01:05 م
خطيب الجمعة: علينا الالتزام بتعليمات النجاة حتى نمر من الأزمة بسلام...فيديو الشيخ على الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة
كتب على عبد الرحمن

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أكد الشيخ على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، ضرورة الأخذ بالأسباب واتباع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
 

وأضاف الجمال، خلال خطبة أول جمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة منذ قرار غلق المساجد، أن هناك قاعدة عظيمة تقول لا ضرر ولا ضرار فكان لابد من إزالة أسباب الضرر كالبعد عن التجمعات تجنبا للعدوى والمصافحة والمعانقة وغسل الأيدى وهذا واجب الوقت علينا جميعا.

وتابع إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة: "واجب علينا أن نلتزم بتعليمات النجاة والحماية حتى نمر من هذه الأزمة بسلام، فإن التتار حينما دخلوا بغداد أسرع الناس إلى الإمام نجم الدين كبرى قالوا له يا إمام أدعوا الله عز وجل ان ينصرنا على التتار فقال لهم إن هذا الأمر لا يحتاج إلى الدعاء أي يحتاج إلى استعداد والأخذ بالأسباب".

واختتم الشيخ على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة: "نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطورة العدوى فقال: "لا يوردن ممرض على مصح"، ومن أسباب النجاة الإكثار من الطاعات والصدقات فقد قال صلى الله عليه وسلم:" داووا مرضاكم بالصدقة".

 

 


مسجد السيده نفيسه

وزارة الأوقاف

الأوقاف

صلاة الجمعة

كورونا

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