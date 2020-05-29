حاكم ولاية مينيسوتا معتذرا: أتحمل كامل المسؤولية عما حدث من اضطرابات أمس

كتب رامى محيى الدين

قال حاكم ولاية مينيسوتا: أتحمل كامل المسؤولية عما حدث من اضطرابات أمس وأعتذر عما حدث لقد خذلتكم وسأحرص على ألا يتكرر ذلك مستقبلاً، حسبما ذكرت سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

وكان حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية استدعى الحرس الوطني أمس الخميس للمساعدة في استعادة الأمن بعد احتجاجات عنيفة على مدى يومين في مدينة منيابوليس بسبب وفاة رجل أسود شوهد في تسجيل مصور وهو يجاهد لالتقاط الأنفاس بينما جثم ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وأمر الحاكم تيم والز قوات الحرس الوطني بمساعدة الشرطة بينما يسعى مسؤولون محليون واتحاديون لتخفيف التوترات العنصرية التي أثارها اعتقال جورج فلويد (46 عاما) مساء الاثنين على نحو أفضى لوفاته.

وتم فصل رجال الشرطة الأربعة الذين شاركوا في الواقعة، ومن بينهم الضابط الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان ممدا على الأرض.