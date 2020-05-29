اليوم السابع
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حاكمة طوكيو تعلن مزيداً من إجراءات تخفيف قيود العزل العام

الجمعة، 29 مايو 2020 08:36 ص
حاكمة طوكيو تعلن مزيداً من إجراءات تخفيف قيود العزل العام يوريكو كويكي
رويترز

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قالت يوريكو كويكي حاكمة مدينة طوكيو، إنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا في العاصمة اليابانية اعتبارا من يوم الإثنين.

وأضافت كويكي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة ،أنه سيتم السماح للمدارس وصالات اللياقة البدنية والمسارح بإعادة فتح أبوابها ضمن منشآت أخرى في عملية مرحلية لتخفيف إجراءات العزل العام.

ونقلت كويكي عن توصيات اللجنة المعنية أن المدينة يمكنها "الانتقال إلى الخطوة التالية من التخفيف التدريجي للقيود ما دامت طوكيو تتخذ الاحتياطات الضرورية لاحتواء تفشي الفيروس".

ورفعت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو هذا الأسبوع مع تراجع حالات الإصابة اليومية. وسجلت اليابان نحو 17 ألف حالة إصابة ونحو 900 وفاة بالفيروس.

 


يوريكو كويكي

طوكيو

العزل

كورونا

فيروس كورونا

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