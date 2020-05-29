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تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

الجمعة، 29 مايو 2020 04:00 م
تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو جانب من فرض العزل على قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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فرضت محافظة المنوفية، حظر التجوال على قرية "شنتنا الحجر"، التابعة لمركز بركة السبع، عقب وفاة 3 حالات مصابة بفيروس كوررنا، وعزل المناطق التى ظهرت فيها حالات إصابة لمدة أسبوع، لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد داخل القرية.

كما تم عزل قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب ظهور ما يقرب 25 حالة إصابة بفيروس كورنا المستجد ووفاة حالتين، وذلك لمدة أسبوع ومنع جميع العاملين إجازات لمدة أسبوع سواء القطاع الحكومى أو الخاص.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن قرارا العزل جزئى للمناطق التى ظهرت بها إصابات داخل قرية شنتنا الحجر، التابعة لمركز بركة السبع، وقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وفرض حظر التجوال وغلق المحالات التجارية، عدا السوبر ماركت والصيدليات والجزارة والدواجن.

وأكد سعيد علام، من أهالى قرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن عقب إجازة عيد الفطر ظهر العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتزايدت حتى وصلت إلى ما يقرب 25 حالة إصابة بالمرض، تم عرض الأمر على المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، وتم التواصل مع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتم إصدار قرار العزل للقرية لمنع انتشار الفيروس بين أهالى القرية.

كانت قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية قد شهدت الأربعاء الماضى فقط وفاة ثلاث حالات إثر إصابتهم بفيروس كورونا لسيدة مسنة، ورجل مسن وابنتهم، فيما توفى ابنه الثانى أول أيام العيد، بالإضافة لابنته التى توفيت منذ أسبوعين، وشهدت قرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وفاة حالتين وإصابة حالات عديدة تقرب إلى 25 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية إجازات عيد الفطر.
 


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