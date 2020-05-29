اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 08:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على مراحل عودة الحياة الطبيعية بالكويت (فيديو)

الجمعة، 29 مايو 2020 08:21 م
تعرف على مراحل عودة الحياة الطبيعية بالكويت (فيديو) طارق المزرم المتحدث الرسمى باسم الحكومة الكويتية ـ أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت الكويت خطتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى ، وفقاً لطبيعة نشاط الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مع عدم استبعاد أي خيار في الحرب على الوباء، بما في ذلك العزل الكلي لبعض المناطق إذا اقتضت الضرورة.

وشددت حكومة الكويت على أن الإجراءات كافة التي يتم اتخاذها تخضع لتقييم يومي شامل من مختلف الجوانب، وتتغير بحسب المعطيات والتطورات وفقاً للتقارير الميدانية التي تعدها الجهات المعنية أولاً بأول.

وتشمل هذه الخطة خمس  مراحل ..

 

المرحلة الأولى

 

تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي والمستشفيات الخاصة.

 

4

المرحلة الثانية

وتشمل مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتى تتضمن  الإنشاءات والبناء، و المالي والمصرفي، و المجمعات التجارية من 10 صباحا الى 6 مساء ، ومحلات التجزئة، و المطاعم والمقاهي ( استلام الطلب دون الجلوس )،  و الحدائق والمنتزهات العامة.

52
 

المرحلة الثالثة

 

خطة العودة يتم السماح بالأنشطة التالية، مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أقل من 50%)، وزیارات دور الرعاية الاجتماعية، والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، وسيارات الأجرة (السماح تراكب واحد فقط)، والمساجد (صلاة الجمعة مع الاشتراطات).

6
 

المرحلة الرابعة

ويتم السماح فيها بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة للمرحلة المذكورة: مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أكثر من 50%)، و المطاعم والمقاهى، النقل العام ( مع التباعد).

7
 

المرحلة الخامسة

يتم فى هذه المرحلة السماح بالتجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية ، وإعادة فتح دور السينما والمسارح والأنشطة الرياضية والملاعب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات ، كما يسمح بإعادة فتح بعض الأنشطة مثل محلات الحلاقة وصالونات التجميل، أيضا ستفتح مقار العمل فى الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أكثر من 50 % ).

 

8
 

 


الكويت

حكومة الكويت

العودة للحياة الطبيعية بالكويت

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة