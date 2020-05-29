وقالت القيادة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "شاركنا في التدريب العسكري الذي تم إجراؤه في هذا الأسبوع بقيادة قوات مشاة البحرية الكورية في مصب نهر هان، وقد تم تنظيم هذا التدريب لاتخاذ الإجراءات المضادة ضد الدخول غير المصرح به إلى مصب نهر هان"،وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل التدريب، فمن المعروف أن التدريب كان مرتبطًا بالحملات ضد قوارب الصيد الصينية التي تعمل بشكل غير قانوني في مصب نهر هان.



وسبق أن أعلنت القيادة أنها دعمت عمليات ضبط ممارسات الصيد غير القانوني التي قادتها قوات مشاة البحرية الكورية في المياه المحايدة لمصب نهر هان، وكان يشتبه آنذاك أن سفن الصيد الصينية تقوم بهذه الممارسات غير القانونية.



وفي ذلك الوقت، كانت القيادة قد أبلغت كوريا الشمالية مقدما بخطة عمليات ضبط ممارسات الصيد غير القانوني عبر خط الهاتف المباشر المركب في المنطقة الأمنية المشتركة.



وبموجب اتفاقية الهدنة التي تم توقيعها عام 1953، فإن المياه المحايدة تمتد على مسافة 67 كيلومترا بدءا من قرية مانوري بمدينة باجو بإقليم كيونج كي، وصولا إلى مصب نهر هان بالقرب من جزيرة بول ووم ببلدة كانج هوا في مدينة إنتشون.