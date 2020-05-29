اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 04:47 م
خالد صلاح
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النفط يتراجع عالمياً..و"نايمكس" يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية على الإطلاق

الجمعة، 29 مايو 2020 12:37 م
النفط يتراجع عالمياً..و"نايمكس" يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية على الإطلاق نفط
أ ش أ

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انخفضت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب على الخام في الولايات المتحدة، وهو ما يقود المعدن الأسود صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع ، فيما تزايد التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين بعد قرار صيني يهدد استقلالية هونج كونج.
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 3.29% إلى 34.13 دولار للبرميل، متجها لتحقيق مكاسب شهرية بواقع 38%، وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس 1999.
 
كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 3.83% عند 32.42 دولار للبرميل، متجها لتسجيل مكاسب تصل إلى 76% خلال شهر مايو الجاري، وهو أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق.
 
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط بنحو 7.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، على الرغم من أن التوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.2 مليون برميل.
 
وذكرت تقارير صحفية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها يدرسون تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري بدلا من نهاية الربع الثاني منه.

أسعار النفط العالمية

النفط العالمية

النفط

برنت

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