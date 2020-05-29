المتهمون بسرقة الدراجات البخارية فى الزيتون: "بنقطع المكن عشان نعرف نبيعه"

كتب عبد الله محمود

أدلى تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، فى منطقة الزيتون باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون، حيث أكدوا أنهم يقومون ببيع ما يسرقونه خردة، بعد أن يقوموا بتقطيعها إلى أجزاء، حتى يتمكنوا من تصريفها إلى عملائهم.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول دائرة القسم من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة القسم ) حال قيامه بالسرقة من داخل محل لخدمات المحمول كائن بمحل الواقعة بأسلوب (كسر كالون الباب).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وباستدعاء مالك المحل اتهمه بمحاولة سرقة المحل ملكه. وبتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع (عاطل - مقيم بدائرة القسم ) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك ).

وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته اعترف بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب حادثى سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب. وتم بإرشادهما ضبط الدراجتين المستولى عليهما لدى عملائهما عاطلين – مقيمان بدائرة قسمى شرطة حدائق القبة والزيتون. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.