الكمامة إجبارى وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، عودة حركة السكة الحديد والمترو.. ولا دخول بدون كمامة وتحديد مسافات آمنة أمام الموظفين.. اليوم.. الكمامة إجبارى وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. بدء حظر التجوال من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.. استمرار إغلاق المقاهى والكازينوهات.. وانتشار شرطى مكثف لضبط المخالفات.





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ـ عودة حركة السكة الحديد والمترو.. ولا دخول بدون كمامة وتحديد مسافات آمنة أمام الموظفين.. اليوم.. الكمامة إجبارى وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. بدء حظر التجوال من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.. استمرار إغلاق المقاهى والكازينوهات.. وانتشار شرطى مكثف لضبط المخالفات



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