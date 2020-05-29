القبض على 30 شخص فى الشرقية فى واقعة حرق منزل متهم بقتل شاب بكفر صقر

الشرقية -فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة القبض علي 30 شخص من المتهمين في واقعة حرق منزل ملك أسرة المتهم بقتل شاب من عائلة " ع" بقرية تليجة مركز كفر صقر، وذلك بتهمة الحريق والبلطجة ، وجارى العرض على النيابة .

بدأت الواقعة يوم الأربعاء، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة، بين عائلتى "م" و " ا . ل ع" بسبب خلافات الجيرة ، وأسفرت عن وفاة " صالح .م. ح" 31 سنة من أبناء عائلة " ا . ل . ع" متأثرا بإصابته بالرأس .

وتبين من التحقيقات، أنه فورعلم أبناء عائلة" ال . ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء عائلتهم إلى منزل العائلة الثانية ، وأشعلوا النيران فى منزلين وحظيرة مواشي ، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران التى نشبت بمنزل المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية وتم ضبط المتهم فى واقعة القتل.

وقررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية، بمعرفة أحمد شكري، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بحبس المتهم في واقعة القتل و ضبط وإحضار 3 أشخاص أخرين، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة.