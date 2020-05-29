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الصحة العراقية تعلن تسجيل 416 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

الجمعة، 29 مايو 2020 05:43 م
الصحة العراقية تعلن تسجيل 416 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم 177 إصابة تم اكتشافها من خلال التحرى النشط، مشيرة إلى وفاة 6 حالات نتيجة تدهور حالتها الصحية فى المستشفيات.

وأشارت وزارة الصحة العراقية إلى فحص 5246 شخص فى كافة المختبرات المختصة فى العراق خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن المجموع الكلى للفحص فى البلاد منذ بداية تفشى الفيروس فى العراق وصل إلى ما يقرب من 217 ألف فحص.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية أنه تم تسجيل 73 حالة شفاء من الفيروس خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن مجموع الإصابات بالفيروس بالبلاد وصل إلى 5873 حالة وشفاء 3044 وتلقى 2644 الرعاية اللازمة داخل المستشفيات.

 

 


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