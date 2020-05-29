السفارة الأمريكية: الصين ستمدد القيود على رحلات الطيران الدولية حتى 30 يونيو

قالت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم الجمعة، في إخطار يتعلق بالسفر إن سلطات الطيران المدني الصينية تعتزم تمديد قيودها على الرحلات الدولية حتى 30 يونيو حزيران في إطار مساعيها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

كانت الصين قد فرضت قيودا شديدة على تلك الرحلات في مارس آذار وسط المخاوف من انتشار العدوى من خلال المسافرين القادمين للبلاد. وتسمح السياسة المتبعة لشركات طيران البر الرئيسي بالقيام برحلة واحدة فقط أسبوعيا عبر مسار واحد إلى أي دولة ولشركات الطيران الأجنبية بالقيام برحلة واحدة فقط أسبوعيا للصين.

واتهمت واشنطن الأسبوع الماضي بكين بجعل استئناف الخدمة للصين مستحيلا على شركات الطيران الأمريكية. وجاء في أمر أصدرته وزارة النقل الأمريكية ونشرته على موقع حكومي على الإنترنت أن شركتي دلتا إير لاينز ويونايتد إيرلاينز تريدان استئناف الرحلات للصين في يونيو حزيران.

ولا تتجه شركات الطيران الأمريكية للصين على الإطلاق لأنها علقت خدماتها قبل أن تطبق هيئة الطيران المدني الصينية قيود الطيران.

وردا على سؤال عن تقرير السفارة الأمريكية قال مسؤول بالقسم الإعلامي بهيئة الطيران المدني الصينية إنه لم يطرأ تغير على القواعد الحالية.